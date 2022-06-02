Современное покрытие уложили более чем на 10 подмосковных дорог

В Московской области новое асфальтовое покрытие уложили уже на 12 муниципальных и региональных дорог. Ремонтные работы проводят в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик уточнил, что в 2021 году в регионе с использованием новых материалов по нацпроекту приводили в порядок дороги в 20 городских округах.

«В рамках этого ремонтного сезона мы массово применяем новые асфальтобетонные смеси на муниципальных и региональных дорогах. На сегодня с применением нового асфальта уже отремонтировали 12 дорог длиной более 16 километров», — сказал он.

Всего отремонтируют более 110 дорог длиной свыше 260 километров. Новые технологии, по словам Гержика, применят на наиболее интенсивных участках — вылетных магистралях и центральных улицах городов.

На муниципальной сети уже отремонтировали участок Вашутинского шоссе в Химках, улицу Семашко — в Мытищах, улицу Профсоюзную — в Реутове, улицу Советскую — в Балашихе. Новое покрытие положили на улице Корнеева и проезде вдоль Ногинского шоссе в Электростали, на улице Гагарина — в Щелкове, улице Герцена — в Можайске, улице Федотова — в Жуковском и дорогу от Волоколамского шоссе до школы в поселке Курсаково Истринского округа.

На региональной сети завершили укладку на дорогах «„Москва — Жуковский“ — станция Люберцы» в Люберцах и «Щербинка — М-2 „Крым“» в Подольске.

Специальная технология изготовления асфальтобетонных смесей А-16Вн и ЩМА-16, отвечающая требованиям ГОСТ 2020 года, позволяет добиться большей плотности материала за счет наличия в ней щебня различных фракций и параметров. Последнее обеспечивает высокий уровень износоустойчивости и более длительный срок службы. Для повышения качества и износоустойчивости технологических стыков и швов применят полимерно-битумную ленту.

«Сегодня в дорожном строительстве востребованы современные битумопроизводные материалы. Благодаря им можно значительно продлить срок службы полотна», — рассказал начальник управления развития «Газпромнефть — Битумные материалы» Иван Иванов.

Среди таких технологий он упомянул стыковочную ленту «Брит». Материал позволяет обеспечить долговечность наиболее уязвимых зон в дорожном покрытии. Специально подобранный состав вяжущего повышает устойчивость стыков к температурным перепадам. Ленту применяли при реконструкции улицы 1905 года и Тверской в Москве, строительстве трассы М-11 «Нева» Москва — Санкт-Петербург и в других проектах в большинстве регионов РФ.

«Мы как надежные поставщики битумопроизводной продукции продолжим активно сотрудничать с регионом, адаптируя рецептуры под особенности конкретных дорог, предлагая собственную экспертизу и технологии строительства», — подчеркнул Иванов.

Герметизация дорожных покрытий происходит при укладке и уплотнении горячих асфальтобетонных смесей. Стыковочная лента начинает плавиться непосредственно при воздействии повышенной температуры смесей, после чего формируется толстый защитный слой. Он существенно снижает степень водонасыщения асфальтобетона на месте швов — на 45%. Благодаря этому технологические трещины не появляются на протяжении длительного времени.

С адресным перечнем ремонтных работ в этом году можно ознакомиться на сайте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.