Более 30 домов и нежилых зданий ввели в эксплуатацию в Подмосковье

Более 30 жилых и нежилых объектов получили разрешение на ввод в эксплуатацию в Подмосковье. Среди них многоквартирные дома и таунхаусы, бытовые и складские здания.

Ввели в эксплуатацию три многоквартирных дома на 405 квартир в Дмитровском городском округе, 10 таунхаусов на 10 квартир в деревне Красный поселок в Истре, один дом вблизи поселка Ильинское-Усово в городском округе Красногорск, два дома на 206 квартир в поселке Тучково Рузского округа и один дом на 247 квартир в одинцовском Клубничном поле.

Нежилые объекты, которые получили разрешение — это производственно-складской корпус в Раменском, лаборатория в Химках, административно-бытовое здание в Дзержинском округе, склад в Солнечногорске и другие.

Разрешение на строительство получили два детских сада — в Красногорске и Долгопрудном округах, пристройка к школе № 29 Подольска, бизнес-центр в Химках и склад для хранения цемента в Балашихе.