Подмосковье 09 апреля 2023, 02:26 Более 30 человек поучаствовали в массовой зарядке в Павловском Посаде Алёна Притула

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В Павловском Посаде состоялась городская зарядка. В ней поучаствовали более 30 человек. Спортивное мероприятие приурочили к Всемирному дню здоровья.

На зарядку пришли юные спортсмены, подростки и участники проекта «Активное долголетие».

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Мероприятие провели в большом зале дворца спорта «Надежда». Тренер Наталья Синюта провела для участников урок зумбы.

На зарядке размялась и пенсионерка Елена Королева. По словам женщины, уже два года она посещает занятия Zumba gold.

«Мне это придает силы, энергию. Сегодня пришла на мероприятие с удовольствием. Тем более в такой важный праздник», — сообщила Королева.

В Павловском Посаде подобные мероприятия проводят часто. Летом их организовывают на свежем воздухе, где любой желающий может присоединиться.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев передал медикам 14 автомобилей скорой помощи. С ними он встретился на новой подстанции скорой медицинской помощи в Солнечногорске.

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