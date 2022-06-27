Более 3 тысяч пар получили выплаты к юбилею брака в Подмосковье с начала года

Выплаты к юбилею совместной жизни получили более трех тысяч пар Подмосковья, состоящих в браке более 50 лет. Подать заявку на ее получение юбиляры могут через портал Госуслуг.

Вице-губернатор области Ирина Каклюгина рассказала, что оформить выплату может только один из супругов, проживающий в Подмосковье.

«Размер выплат для тех, кто прожил вместе 50 лет, составляет 5 тысяч рублей, 55 лет — 6 тысяч рублей, 60 лет — 7 тысяч рублей, 65 лет — 8 тысяч рублей, 70 лет и более — 9 тысяч рублей», — сказала Каклюгина.

Заявление можно подать онлайн через региональный портал Госуслуг, после чего выплата придет автоматически.