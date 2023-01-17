Подмосковье 17 января 2023, 22:19 Более 3 тысяч маршрутов для патрулирования лесничеств в 2023 году утвердили в Подмосковье

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Маршруты для патрулирования территорий лесничеств в текущем году определили в Подмосковье. Всего утвердили 3031 маршрут, сообщил курирующий Комлесхоз зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

Патрулирование проводят для осуществления лесной охраны, своевременного обнаружения лесных пожаров, определения состояния лесов, а также предотвращения, выявления и пресечения нарушений.

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Количество маршрутов увеличилось на 70 по сравнению с 2021 годом, отметил зампред.

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«В дозор выходят и пешие группы сотрудников государственной лесной охраны, и группы на автомобилях», — сказал Георгий Филимонов.

Во время повышенной пожарной опасности наиболее эффективно проводить патрулирование группами по два-три человека, выезжающими на автомобилях со средствами тушения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье продолжит реализовывать дорожные карты по ЖКХ и транспорту в 2023 году.

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