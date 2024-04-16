Подмосковье 16 апреля 2024, 14:33 Более 3 тысяч детей вступили в школьные лесничества Подмосковья Телеканал «360»

Читать 360tv в

Школьные лесничества Подмосковья каждый год пополняются новыми участниками. Что дает школьникам экологическое воспитание, в эфире телеканала «360» рассказал помощник участкового лесничего филиала «Русский лес» ГКУ МО «Мособллес» Михаил Шовкун.

Движение школьных лесничеств началось в советские времена, а в 1965 году появилось одно из первых объединений ребят — под Серпуховом. Оно непрерывно действовало вплоть до 90-х годов. После перерыва, в 2010 году началось возрождение школьных лесничеств по всему региону.

Реклама

«В „Мособллесе“ 19 филиалов. Сейчас только в нашем филиале „Русский лес“ существуют шесть школьных лесничеств, где занимаются 139 человек. Во всем Подмосковье 170 школьных лесничеств и около 3,5 тысячи участников», — рассказал Михаил Шовкун.

Ребята получают экологическое образование, ходят в лес, наблюдают за животными и растениями, участвуют в конкурсах и ездят на слеты. Это углубленные знания в области биологии, географии и других естественных наук.

«Когда впервые рассказываем школьникам, что лес — это государственная собственность и все деревья там пересчитаны и оценены в денежных единицах, дети очень удивляются. С этого начинается знакомство с понятием „лесное хозяйство“», — говорит помощник лесничего.

Весной в Подмосковье началась подготовка к слету. Ребята повторяют пройденный материал и выполняют практические занятия на природе.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».