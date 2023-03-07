Подмосковье 07 марта 2023, 17:18 Более 3 тысяч автомобилей эвакуировали в Подмосковье за неделю

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За минувшую неделю с улиц Московской области эвакуировали 3185 неправильно припаркованных машин. Это на 8% больше, чем неделей ранее, сообщили в минтрансе региона.

Водителей призвали правильно парковаться. Если же автомобиля не оказалось на месте, то узнать его местоположение можно по телефону: 8 (495)734-78-81 или на сайте Центра безопасности дорожного движения Подмосковья.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион сделает выделенки для автобусов на федеральных трассах.

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