Более 3 миллионов жителей Подмосковья привились от гриппа

Прививку от гриппа в этом сезоне сделали 75% жителей Подмосковья от числа планируемого числа. Всего привить собираются 4,6 миллиона человек.

По словам министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой, вакцинация — это единственный надежный способ для защиты от гриппа и возможных последствий.

Мы приглашаем всех жителей Подмосковья, особенно старшего возраста, а также пациентов с хроническими заболеваниями, сделать прививку от гриппа. Это абсолютно бесплатно, достаточно обратиться в городскую поликлинику. Всего в регионе провакцинировались почти 3,4 миллиона человек, это 75% от плана Светлана Стригункова

Сделать прививку можно также сотрудникам образовательных учреждений и работникам предприятий.

Для бесплатной вакцинации человеку с собой нужно взять паспорт или полис ОМС. Медик осмотрит пациента, проверит на предмет отсутствия противопоказаний и сделает прививку современными вакцинами — «Совигрипп», «Флю-М» и «Гриппол плюс».

Дополнительную информацию можно найти на сайте по вакцинации населения против гриппа.

Тем временем, по данным опроса, 19% российских работодателей готовы отправить своих сотрудников на вакцинацию от коронавирусной инфекции.