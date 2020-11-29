Опрос: 19% работодателей в РФ отправят сотрудников на вакцинацию

Среди руководителей, планирующих вакцинацию персонала, 39% направляли подчиненных на прививки от гриппа этой осенью, пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru.

В то же время 40% компаний не планируют отправлять своих сотрудников на вакцинацию от коронавируса, а 41% начальников еще не определился с планами.

Готовы организовать для персонала вакцинацию от COVID-19 больницы и поликлиники, ретейл, производственные предприятия, финансовые организации и компании сферы услуг.

Социологи провели опрос 18–26 ноября 2020 года в 148 населенных пунктах во всех российских регионах. На вопросы ответила тысяча менеджеров по персоналу.

За последние сутки в России выявили 26 683 случая коронавируса в 85 регионах.

Всего за последнюю неделю в России от коронавирусной инфекции умерло больше людей, чем за весь август. Скончались 3348 человек, при этом за последний летний месяц умерли 3213 пациентов.

Во всем мире число выявленных случаев коронавирусной инфекции перевалило за 62 миллиона.