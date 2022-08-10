Более 29 центнеров кормов заготовят для зимовки рогатого скота в Подмосковье

Подмосковные хозяйства активно ведут заготовку кормов для крупного рогатого скота.

К 10 августа подмосковные аграрии заготовили 67,2 тысячи тонн сена, 630,7 тысячи тонн сенажа и 40,3 тысячи тонн силоса.

Только за прошлую неделю было заготовлено 60,8 тысячи тонн сена, 577,1 тысячи тонн сенажа, 33 тысячи тонн силоса.

«На сегодняшний день мы уже можем сказать, что крупный рогатый скот в хозяйствах всех категорий региона обеспечен кормом на 50%. На условную голову заготовлено 14,6 центнера кормовых единиц. Динамика по этому показателю хорошая, на прошлой неделе было заготовлено только 13,3 центнера», — сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Заготовка кормовой базы для крупного рогатого скота начали еще в июне этого года. Всего для зимовки планируется заготовить 29,3 центнера кормовых единиц.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об уменьшении проверок бизнеса в Подмосковье. Теперь предприниматели смогут проводить их самостоятельно по чек-листам.