Более 27 тысяч онлайн-собраний собственников провели в Подмосковье с помощью ЕИАС ЖКХ

Приложение для проведения общедомовых собраний собственников ЕИАС ЖКХ стало популярным. За 2021 год более 50 тысяч жителей Подмосковья участвовали в онлайн-собраниях посредством него.

Такое заявление сделал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Самым популярным вопросом для таких обсуждений стал текущий ремонт общего имущества. Далее идут вопросы капремонта и выбор способа управления МКД, а также смена управляющей организации. Инициировать собрание можно из любого места, не нужно обязательно собираться во дворе или где-то еще, отметили жильцы.

«Как хорошо, когда под рукой есть телефон, теперь намного проще, не нужно ходить по квартирам и толпиться в подъезде», — рассказала Карина из Серпухова. А жительница Лосино-Петровского Олеся рассказала, что в их доме очень много собственников, которые находятся далеко, и возможности приехать у них нет, так что удаленная функция им очень помогает.

При этом физлицам не требуется дополнительная регистрация — они авторизуются в системе через учетную запись «Госуслуг». Организации участвуют в собрании путем обращения к администратору.

Ранее сообщалось, что кешбэк за оплату ЖКХ картой «Мир» в Москве и Подмосковье продлили на 2022 год.