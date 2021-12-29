Кешбэк за оплату ЖКХ картой «Мир» в Москве и Подмосковье продлили на 2022 год

Акция с кешбэком в размере 1% при оплате услуг ЖКХ картой «Мир» продолжится в Москве и Подмосковье в 2022 году. Соглашение об этом подписали гендиректор платежной системы Владимир Комлев и глава ООО «МосОблЕИРЦ» Олег Савельев, написала «Газета.ru».

Число оплат коммунальных услуг картой «Мир» в московском регионе с момента запуска акции выросло более чем на 60%, отметил Комлев. Он подчеркнул, что одной из стратегических задач платежной системы было сделать национальную карту и ее возможности и сервисы частью повседневной жизни.

«Оплата услуг ЖКХ — это та категория повседневных платежей, с которой мы все регулярно сталкиваемся. И когда даже небольшая часть средств возвращается, это вызывает хорошую ответную реакцию от жителей», — заметил Комлев.

Кешбэк при оплате услуг ЖКХ по карте «Мир» можно получить на сайте или в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ». Чтобы принять участие в акции, нужно зарегистрировать карту на сайте системы «Мир» и активировать приложение. Кешбэк вернется на счет через пять-семь дней после оплаты.

Ранее жителей Подмосковья предупредили, что платежки за коммуналку в декабре придут раньше обычного.