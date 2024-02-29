Подмосковье 29 февраля 2024, 12:05 Более 260 скатных кровель в Солнечногорске очистят от наледи в начале марта Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

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Работы по очистке крыш жилых домов от снега, наледи и сосулек продолжаются в Солнечногорске. К 4 марта сотрудники коммунальных служб и управляющих компаний округа должны привести в порядок 263 скатные кровли.

Планируется, что ежедневно до конца недели специалисты будут расчищать от снега по 38 крыш. Сотрудники управляющей компании «Грегаль» уже провели работы в доме № 2 в микрорайоне Рекинцо-2.

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«Особое внимание при смене сезонов необходимо уделить содержанию кровель. Первые в очереди — дома, обращенные фасадом к оживленным тротуарам и пешеходным зонам, после — те, что стоят торцом к местам скопления людей, затем — дома внутри жилых кварталов», — рассказал начальник управления ЖКХ и экологии администрации городского округа Солнечногорск Владимир Щур.

Контролируют содержание кровель инспекторы Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий региона и представители администрации муниципалитета. О случаях образования надели на крышах домов жители могут сообщить по телефону горячей линии городского округа Солнечногорск: 8 (800) 201-67-47.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что свыше четырех тысяч жилых домов капитально отремонтируют в регионе в 2024 году.

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