Подмосковье 19 января 2023, 20:42 Более 2,6 тысячи жителей трех округов Подмосковья переселят из аварийных домов в 2023 году Публичное достояние

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Свыше 2600 жителей Шатуры, Красногорска и Сергиево-Посадского округов переселят из аварийного жилья в 2023 году. Об этом на совещании с городскими округами сообщил первый замминистра стройкомплекса Подмосковья Константин Лапин.

Переселение из аварийного жилищного фонда осуществляют в рамках президентского проекта «Жилье и городская среда», напомнил замминистра.

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В Красногорске, Шатуре и Сергиево-Посадском округе планируется переселить 2681 человека из 1267 аварийных помещений общей площадью 54,5 тысячи квадратных метров.

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Константин Лапин напомнил, что в Подмосковье новое жилье для переселенцев возводят в рамках единых контрактов для сокращения сроков строительства и досрочного завершения реализации этапа нацпроекта до конца 2023 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье вошло в число лидеров по реализации нацпроектов в 2022 году.

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