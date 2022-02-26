Более 250 жителей ДНР разместили в детском лагере под Волоколамском

Детский лагерь «28 героев панфиловцев» на территории Волоколамского городского округа принял еще около 250 эвакуированных жителей ДНР. Более половины из них — дети.

После размещения жители ДНР прошли медицинское обследование. Дело в том, что многие приехавшие в Подмосковье на протяжении нескольких лет были лишены возможности пройти базовый осмотр у врача.

Сенатор от Московской области Ольга Забралова отметила, что власти региона уделили этому вопросу особое внимание из-за того, что эвакуированные из Донбасса жители очень долго не проходил диспансеризацию и обследования.

«Важно оказать им медицинскую помощь. Я понимаю, что есть психологическая помощь и так далее. Но я понимаю, что очень важно сделать все обследования. <…> Мы посмотрели медицинский пункт, он полностью обеспечен всеми необходимыми препаратами», — пояснила она.

По словам Забраловой, с 20:00 и до 08:00 в лагере дежурит скорая помощь, в остальное время работают врачи, которые могут оказать людям все необходимые медицинские услуги.

«На сегодня все базовые потребности переселенцев закрыты. Сейчас решатся два главных вопроса — школы для детей, куда они пойдут с понедельника и работа», — добавила сенатор.

Уже на следующей неделе приехавшим из Донбасса, которые хотят работать в Московской области, предложат ряд вакансий. Этим вопросом занимаются и министерство соцразвития, и служба занятости, и местная администрация.

На этой неделе в Московскую область двумя поездами прибыли около 1300 человек из Донбасса. В основном это женщины и дети. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил обеспечить беженцев всем необходимым для комфортной жизни. Людей разместили в оздоровительных центрах и детских лагерях.