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    26 февраля 2022, 21:29

    Более 250 жителей ДНР разместили в детском лагере под Волоколамском

    Приехавшим в лагерь под Волоколамском жителям ДНР оказали медицинскую помощь

    Ольга Назаркина

    Детский лагерь «28 героев панфиловцев» на территории Волоколамского городского округа принял еще около 250 эвакуированных жителей ДНР. Более половины из них — дети.

    Более 250 жителей ДНР разместили в детском лагере под Волоколамском

    После размещения жители ДНР прошли медицинское обследование. Дело в том, что многие приехавшие в Подмосковье на протяжении нескольких лет были лишены возможности пройти базовый осмотр у врача.

    Сенатор от Московской области Ольга Забралова отметила, что власти региона уделили этому вопросу особое внимание из-за того, что эвакуированные из Донбасса жители очень долго не проходил диспансеризацию и обследования.

    «Важно оказать им медицинскую помощь. Я понимаю, что есть психологическая помощь и так далее. Но я понимаю, что очень важно сделать все обследования. <…> Мы посмотрели медицинский пункт, он полностью обеспечен всеми необходимыми препаратами», — пояснила она.

    По словам Забраловой, с 20:00 и до 08:00 в лагере дежурит скорая помощь, в остальное время работают врачи, которые могут оказать людям все необходимые медицинские услуги.

    «На сегодня все базовые потребности переселенцев закрыты. Сейчас решатся два главных вопроса — школы для детей, куда они пойдут с понедельника и работа», — добавила сенатор.

    Уже на следующей неделе приехавшим из Донбасса, которые хотят работать в Московской области, предложат ряд вакансий. Этим вопросом занимаются и министерство соцразвития, и служба занятости, и местная администрация.

    На этой неделе в Московскую область двумя поездами прибыли около 1300 человек из Донбасса. В основном это женщины и дети. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил обеспечить беженцев всем необходимым для комфортной жизни. Людей разместили в оздоровительных центрах и детских лагерях.