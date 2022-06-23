Более 250 домов подключили к газу в Мытищах

Программа социальной газификации в Мытищах выполнена более чем на 50%. До конца года синее топливо проведут в 86 населенных пунктов округа.

Семья из Аббакумова поделилась радостью: наконец-то в их доме появился газ. Затраты на энергию у них снизились в четыре раза, рассказала хозяйка Ирина. Заявка на газификацию была подана еще в 2019 году, но сумма была для семьи слишком большая. Сейчас по программе социальной газификации пара смогла сэкономить.

В деревне Высоково работы по прокладке газа еще ведутся, рассказал начальник участка «Нефтегазстрой» Руслан Асуханов.

«Сейчас здесь идет газификация по президентской программе. По заявке абонента делается подключение. Сейчас мы уже выкопали траншею, но работы еще много», — добавил Асуханов.

Бригада подводит газ к двум-трем домам ежедневно. Главное условие — чтобы дом числился на кадастровом учете. А жители поселка Птицефабрики уже оценили преимущества программы. С прошлого года, по словам старосты, в ней приняли участие 14 домов.

«Раньше газификация обходилась 700-800 тысяч рублей, а сейчас она обходится от 80 тысяч до 250—280 тысяч рублей. Это большая разница. В эту стоимость входит все: оборудование и котлы, и плиты, и счетчик, и монтажные работы», — поделился староста поселка Александр Курдюк.

До конца года в поселке Птицефабрики газифицируют еще 10 домов. В Мытищах газ получили уже 265 домовладений.

«На сегодняшний день построено 30 километров газопровода. Населенных пунктов сегодня 37+7. Получается 44 населенных пункта до конца второго квартала будут газифицировано», — рассказал замглавы администрации округа Мытищи Иван Яськив.

Еще 86 населенных пунктов округа получат газ до конца этого года. План по газификации в Мытищах выполнен более чем на 50%.