Подмосковье 23 апреля 2023, 16:23 Более 250 человек поучаствовали в Пасхальном Хоровом соборе в Главном храме ВС РФ в Одинцове

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В Одинцове в Главном храме Вооруженных сил России состоялся второй Пасхальный Хоровой собор, посвященный празднику Светлой Пасхи. В мероприятии поучаствовали 250 человек.

Перед зрителями выступили хор Ансамбля песни и пляски Воздушно-десантных войск РФ, Православный хор и ансамбль Инженерных войск ВС РФ «За веру и Отечество», хор Ансамбля песни и пляски «Красная звезда» ракетных войск стратегического назначения и другие. Всего в программе поучаствовали шесть коллективов.

Артисты исполнили произведения христианской духовной музыки. В храме прозвучали «Отче наш» Кедрова-отца, «Тебе поем» Рахманинова, «Христос Воскресе» Ткаченко и другие.

Впервые открытый Хоровой собор состоялся 7 мая 2022 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил жителей региона с праздником Светлой Пасхи.

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