Более 2,5 тысячи жителей Подмосковья смогли провести газ в дом с начала года

С начала года в Подмосковье газифицировали девять населенных пунктов. Благодаря этому газ в свои дома смогли провести 2,5 тысячи жителей региона. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Московской области.

Министр энергетики Московской области Александр Самарин рассказал, что с начала года в Подмосковье газифицировали девять населенных пунктов. Для этого построили девять объектов протяженностью свыше 52 километров. Еще 41 объект газификации появится в области до конца года. Это позволит провести газ в дома 10 тысяч жителей. Сроки из-за пандемии и ограничений не сдвинут.

С начала года газ появился в деревне Таблово сельского поселения Волковское в Рузском городском округе; деревне Плесенское Наро-Фоминского городского округа; деревне Рычково сельского поселения Ермолинское в городском округе Истра; рабочем поселке Серебряные Пруды в Егорьевске; селе Шарапово сельского поселения Никольское Одинцовского городского округа; рабочем поселке Серебряные Пруды в Можайске; рабочем поселке Деденево городского поселения Деденево в Дмитровском округе; деревне Медведево сельского поселения Ашитковское и деревне Чечевилово сельского поселения Ашитковское в городском округе Воскресенский.

Больше половины строящихся объектов газификации введут в эксплуатацию в четвертом квартале 2020 года.

Газифицируют Подмосковье по программе «Развитие газификации Московской области до 2025 года» с 2013 года. С начала работ построили более двух тысяч километров новых газораспределительных сетей, газифицировали более 450 населенных пунктов, свыше 200 тысяч жителей региона получили возможность подключить к газу свои дома.

В этом году для того, чтобы населенный пункт газифицировали, нужно всего 30 человек, постоянно проживающих в нем.