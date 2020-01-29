Газ в Подмосковье будет у всех. Для включения в программу хватит 30 человек

В рамках программы газификации Подмосковья почти 1,9 тысячи километров газопровода построят в регионе до 2025 года. Благодаря этому газ появится в 324 населенных пунктах. Условия для газификации получат свыше 61 тысячи жителей.

В своем обращении к жителям Андрей Воробьев уделил внимание вопросам развития газоснабжения в регионе.

Так, власти планируют поднять уровень газификации региона до 98,2%, в том числе сельских населенных пунктов с численностью свыше 100 человек — 97,5% до 2025 года.

Также Министерство энергетики Московской области в 2020 году внесет изменения в программу «Развитие газификации в Московской области до 2025 года».

Ведомство пересмотрит критерий численности жителей для включения населенного пункта в программу газификации. Такую работу уже начал АО «Мособлгаз». Компания приступила к сбору информации и исследованию территории московского региона.

Сейчас для газификации населенного пункта нужно население 100 человек. Они должны иметь постоянную регистрацию в населенном пункте или в негазифицированной части населенного пункта.

К концу 2020 года планируется снизить показатель до 30 человек. При этом капитальные вложения по программе газификации на одного человека составят не более 250 тысяч рублей.

Критерий просчитают с учетом оценки объема инвестиционных ресурсов, которые нужны для газификации.

«Таким образом, проблематика, связанная с низкой плотностью населения, проживающего на территориях Подмосковья в значительной удаленности от источников газоснабжения, решится», — отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Он добавил, что десятки тысяч жителей Подмосковья смогут провести газ в свои дома после пересмотра упомянутого критерия.

Министр заключил, что это позитивно скажется на развитии региона и улучшит инфраструктуру, а также повысит уровень комфорта многих жителей региона.

«Для включения населенного пункта в программу газификации жителям Подмосковья необходимо обращаться в администрацию своего округа», — уточнил гендиректор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Всего за последние пять лет в Подмосковье создали условия газификации в 361 населенном пункте. Программа позволила подключить к газу 137 тысяч человек. Построили свыше 1850 километров газопровода. Объем финансирования составил более 8,4 миллиарда рублей. За 2019 год уровень газификации региона составил 97,2%, в том числе сельских населенных пунктов с численностью свыше 100 человек — 96,5%.