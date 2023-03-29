Подмосковье 29 марта 2023, 12:38 Более 2,5 тысячи предпринимателей Подмосковья воспользовались упрощенной системой налогообложения

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Автоматизированная упрощенная система налогообложения (АУСН) заработала в Подмосковье с 1 июля. Регион вошел в число четырех субъектов, где проходит эксперимент по внедрению нового режима. Об этом рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«У него есть ряд преимуществ. В первую очередь он интересен начинающим предпринимателям, которые могут сосредоточиться на ведении своего дела, не отвлекаясь на сложные отчеты и бухгалтерию», — отметил Брынцалов.

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С начала реализации программы услугой воспользовались 2537 налогоплательщиков, из которых 284 юридических лица и 2253 индивидуальных предпринимателя. Эксперимент продлится до 31 декабря 2027 года.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подчеркнул, что сектор МСП обеспечивает пятую часть ВВП и около трети рабочих мест. Среди значимых мер поддержки он назвал внедрение автоматизированной упрощенной системы налогообложения.

Специальный налоговый режим практически полностью отменяет отчетность, производя расчеты автоматически. Кроме того, предпринимателям не нужно платить страховые взносы и отслеживать сроки подачи документов. При АУСН доходы и расходы определяются по данным ККТ, уполномоченных банков и сведений, которые сами налогоплательщики указали в личном кабинете.

Налоговые ставки зависят от выбранного объекта налогообложения: 8% при объекте «доходы» и 20% при объекте «доходы, уменьшенные на величину расходов».

В Подмосковье также действуют другие меры поддержки бизнеса в условиях санкций. Так, в 2023 году на поддержку субъектов МСП предусмотрено почти два миллиарда рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в непростое время, в которое мы живем, как никогда важны единение и сплоченность ради общего результата. Он подчеркнул, что нужно беречь друг друга и помогать тем, кому сложно.

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