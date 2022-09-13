Более 2,5 тысячи молодых мам из Подмосковья прошли обучение в декрете с начала года | 360°

Подмосковье 13 сентября 2022, 14:11 Поделиться Telegram

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Viber Более 2,5 тысячи молодых мам из Подмосковья прошли обучение в декрете с начала года

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В Подмосковье молодые мамы активно находят время не только за занятия со своими детьми, но и на получение дополнительного образования. Только с начала этого года на новое обучение женщины с детьми подали больше шести тысяч заявок.

«Молодые мамы Подмосковья активно находят время не только на детей, но и на образование. С начала года на обучение было подано свыше шести тысяч заявок, а обучение уже прошли более 2,5 тысячи мам. В топ программ обучения среди женщин в декрете вошли: интернет-маркетолог, таргетолог и SMM-специалист, специалист по кадрам», — рассказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

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Молодые мамы могут проходить обучение новым профессиям в рамках национального проекта «Демография». Учеба проходит на базе крупных операторов, например, Томского государственного университета. Когда заполняется заявление, можно выбрать формат обучения — очный или дистанционный. На курсах предоставляют всю важную информацию, количество часов может изменяться в зависимости от направления и уровня подготовки. После окончания обучения женщине присваивается новая квалификация и выдаются подтверждающие документы.

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Ранее стало известно, что из 186 иностранных компаний в Московской области работу приостановили только девять, а ушли не больше пяти. Остальные продолжают работать, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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