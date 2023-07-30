Подмосковье 30 июля 2023, 07:30 Более 2,5 тысячи человек поучаствовали в «Боксзабеге» в Серпухове Фото: unsplash.com

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В этом году в соревнованиях «Боксзабег» в Серпухове поучаствовали 2,5 тысячи человек. За ними наблюдали еще 1,5 тысячи.

Спортсмены пришли на старт несмотря на дождь. Трассу проложили по историческим улицам Серпухова.

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Призовой фонд забега составляет 10 миллионов рублей. Однако люди бегут, в первую очередь, ради себя и здоровья.

«Самое главное это настроение. Я очень люблю бегать, бег объединяет», — заявил один из бегунов.

Призовой фонд поделят между занявшими с первое по 13-е место участниками. В этом году организовали две дистанции: пять и 10 километров. Для детей забег прошел через несколько часов на дистанциях 500 метров и один километр.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям Московской области открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

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