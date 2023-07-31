Подмосковье 31 июля 2023, 12:18 Более 2,5 тысячи человек посетили лесопарк «Дубровицкий лес» в Подольске в день открытия Министерство культуры и туризма МО

Читать 360tv в

Торжественное открытие лесопарка «Дубровицкий лес» 30 июля посетили почти 2,5 тысячи человек. Об этом рассказали в Министерстве культуры и туризма Подмосковья. Для гостей приготовили развлекательную программу с концертами и бесплатной полевой кухней.

В лесопарке устроили спортивные соревнования на новых трассах. Велосипедисты проехали дистанцию пять километров, а участники на лыжероллерах и роликовых коньках — 2,5 километра. Километровую дистанцию прошли любители скандинавской ходьбы. Бодрую зарядку для всех желающих провела олимпийская чемпионка Юлия Гущина.

Реклама

В парке открылись новые павильоны проката и площадка для тренировок на улице. Для детей провели игры и соревнования. Работала полевая кухня.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил необходимость улучшить содержание парков.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».