Подмосковье 05 июня 2023, 14:38 Более 25 тысяч человек поучаствовали в проекте «Город профессий» в парках Подмосковья АНО «МосОблПарк»

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Более 25 тысяч человек посетили тематический проект «Город профессий». Мероприятия организовали в почти 60 парках Московской области, сообщили в министерстве культуры и туризма региона.

Для юных жителей Подмосковья провели ознакомительные площадки по различным профессиям, театрализованные представления ростовых кукол, роботов, сказочных героев, шоу фокусников, развлекательные концертные программы для детей и взрослых, а также песочное шоу.

Академия развития интеллекта Amakids организовала занятия по ментальной арифметике, английскому языку и подготовила детей к школе. Также ребята участвовали в начуных мастер-классах, играли в шахматы, занимались хореографией и химическими опытами.

В Международный день защиты детей почти 80 парков Подмосковья посетили около 65 тысяч человек.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» пройдут сотни мероприятий.

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