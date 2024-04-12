Подмосковье 12 апреля 2024, 18:07 Более 244 тысяч цветов высадят в городском округе Истра Пресс-служба администрации г. о. Истра

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Коммунальные службы в Истре высадят на клумбах и вазонах около двух с половиной сотен тысяч цветов: бегоний, бархатцев, алиссум, бальзамин, петуний, циний и других.

В настоящее время сотрудники коммунальных служб городского округа Истра в рамках месячника благоустройства проводят работу по подготовке клумб, удобрение, рыхление почвы, удаление сорняков, а также ремонт и обустройство ограждений и малых архитектурных форм. Работа по высадке цветов начнётся 25 апреля.

Пресс-служба администрации г. о. Истра

Цветники муниципалитета в этом году украсят агератумы мексиканские, алиссумы, бальзамины, бархатцы, бегонии, петунии, цинии и многие другие цветы. Всего к высадке запланировано более 5 тысяч квадратных метров площадей цветников и вазонов.

В конце апреля - в первых числах мая сотрудники приступят к благоустройству территории памятников и мемориалов Великой Отечественной войны, а также вазонов по центральным улицам Истры. В общей сложности будет высажено 15 тысяч виолы Виттрока.

Кроме того, в осенний период прошлого года коммунальные службы высадили на общественных пространствах и 30 тысяч луковиц тюльпанов. На данный момент цветы начинают всходить.

Пресс-служба администрации г. о. Истра

В этом году также закупят порядка 300 штук кизильника блестящего, до конца мая кустарники будут высажены на общественных территориях. Помимо визуального внешнего вида они помогут, в том числе, и с решением проблемы парковки автотранспорта на газонах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве парков в регионе.

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