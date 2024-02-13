Подмосковье 13 февраля 2024, 11:46 Более 240 миллионов рублей направят на проведение неонатального скрининга в Подмосковье в 2024 году Unsplash

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Программу расширенного неонатального скрининга новорожденных запустили в России в 2023 году. Теперь малышей проверяют не на пять, а на 36 генетических заболеваний. За год в Московской области данные исследования провели более чем для 77 тысяч новорожденных.

«Неонатальный скрининг — самый точный способ ранней диагностики врожденных патологий. При выявлении заболевания ребенок своевременно получит медицинскую помощь, а значит, и возможность избежать тяжелых последствий», — подчеркнул председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

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В этом году на проведение исследования выделят более 242 миллионов рублей. Пройти обследование можно во всех роддомах, перинатальных центрах, а также детских поликлиниках Подмосковья. Процедуру проводят бесплатно.

«Начиная с 2023 года и по сегодняшний день обследовано более 77,5 тысячи малышей, из них 7,8 тысячи — только за полтора месяца текущего года», — подчеркнул Голубев.

Напомним, что для медиков в Подмосковье действует большой пакет мер социальной поддержки. Как ранее сообщил Андрей Воробьев, специалисты могут получить компенсацию аренды жилья, оформить социальную ипотеку, приобрести земельный участок на специальных условиях.

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