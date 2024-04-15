Подмосковье 15 апреля 2024, 11:28 Детские поликлиники Подмосковья получат еще 240 аппаратов для диагностики в этом году Пресс-служба Минздрава МО

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Свыше 240 аппаратов для диагностики и лечения поставят в детские поликлиники Подмосковья в этом году. Это оборудование для УЗИ, офтальмологии, реабилитации и многое другое.

Как рассказал глава Минздрава региона Алексей Сапанюк, на закупку техники направят более 441 миллиона рублей.

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«Для проведения качественной диагностики важны не только высококвалифицированные медицинские специалисты, но и современное оборудование. Для этого медтехникой продолжают оснащаться медорганизации Подмосковья, в том числе детские поликлиники Подмосковья», — сказал он.

Оборудование получат поликлиники в Подольске, Дмитрове, Жуковском, Королеве и других округах.

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