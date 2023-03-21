21 марта 2023, 17:06
Более 230 тысяч жителей Подмосковья прошли диспансеризацию и профосмотры с начала года
С начала 2023 года 235 тысяч жителей Московской области прошли диспансеризацию и профосмотры. Для этого необходимо обратиться в свою поликлинику, процедуры бесплатные.
«Вовремя выявленное заболевание эффективнее поддается лечению. Поэтому диагностику нужно проходить регулярно», — сообщила первый зампред регионального правительства Светлана Стригункова.
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По ее словам, с начала года подмосковные медики выявили порядка семи тысяч заболеваний. Всем пациентам назначили лечение.
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Проверить здоровье можно в будние дни и по субботам. Для жителей отдаленных населенных пунктов Подмосковья организовываются мобильные комплексы.
Для прохождения процедур нужно обратиться в поликлинику по месту прикрепления с паспортом и полисом ОМС. Записаться на диспансеризацию можно на региональном портале госуслуг, по номеру телефона 122, через инфомат в медучреждении или через чат-бот в Telegram.
Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил установить в госпитале в Наро-Фоминске два новых лифта. Подъемники заменили после визита главы региона.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Диспансеризация
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