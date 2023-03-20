Подмосковье 20 марта 2023, 13:51 Новые лифты установили в военном госпитале Наро-Фоминска по поручению Андрея Воробьева

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Госпиталь в Наро-Фоминске получил два новых лифта после визита губернатора Андрея Воробьева. Работы по замене подъемников профинансировали за счет бюджета Подмосковья.

Специалисты Министерства ЖКХ Подмосковья провели техническое обследование лифтов. Оказалось, что срок службы медицинских подъемников истек.

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Приняли решение поменять оборудование к 1 апреля, причем на более мощное, которое могло бы поднимать по тысяче килограммов, а не по 500, как было раньше. Работы профинансировали из бюджета Подмосковья и выполнили раньше срока.

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Сначала отремонтировали машинное отделение, шахты, а после установили два новых лифта.

«Пусконаладочные работы начались 16 марта, а сегодня, 20 марта, мы уже сдаем лифты и запускаем их в эксплуатацию», — сообщил генеральный директор Фонда капитального ремонта Московской области Валерий Николов.

Кабины просторные, светлые и современные. Стены имеют антивандальное покрытие. В каждом лифте есть поручни и зеркала, а цифры на кнопках продублированы шрифтом Брайля.

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