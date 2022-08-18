Более 228 миллионов поездок совершили пассажиры подмосковных автобусов с начала года

Компания «Мострансавто» подвела итоги деятельности с января. Оказалось, что самым популярным днем у пассажиров стала среда, 18 мая, когда было совершено почти 1,3 миллиона поездок на автобусах предприятия.

Наиболее востребованным маршрутом за минувший период стал № 344 Химки (платформа Левобережная) — Москва (метро «Ховрино»), преодолевший отметку в 2,8 миллиона транзакций. Второе и третье места по популярности заняли маршруты № 22 станция Пушкино — Ивантеевка и № 1 станция Подлипки — улица Силикатная. Число поездок на них составило больше 2,6 и 2,2 миллиона соответственно.

С начала года свыше 112 миллионов операций было совершено в автобусах по социальным картам. Первое место среди способов оплаты заняли бесконтактные банковские карты (более 63 миллионов операций), на втором месте — транспортные карты «Стрелка» и «Тройка» (почти 50 миллионов поездок).

Больше всего поездок совершили пассажиры МАП № 10 города Королева — на маршрутах филиала зарегистрировано почти 33 миллиона операций. СВ общей сложности жители Подмосковья и Москвы совершили более 228 миллионов поездок на всех маршрутах компании с начала года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что жители Подмосковья стали реже жаловаться на расписание автобусов.