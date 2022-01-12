Более 220 мест для крещенских купаний оборудуют в Подмосковье

В Московской области для крещенских купаний оборудуют более 220 мест. Окунуться в ледяную воду можно будет в открытых водоемах, прудах, искусственных уличных и купелях в помещении.

Подготовку к крещенским купаниям обсудили в Доме правительства Подмосковья в формате видео-конференц-связи под руководством министра благоустройства региона Михаил Хайкина, сообщила пресс-служба ведомства.

«В Московской области планируется более 220 мест для крещенских купаний: 79 мест на открытых водоемах, 42 — на прудах, искусственных купелей на улице — 41 и 62 искусственных купелей в помещении», — уточнил Хайкин.

Все места должны отвечать определенным требованиям. Для обеспечения безопасности на них будут дежурить представители профильных ведомств.

Особое внимание региональные власти уделили комфорту тех, кто решит совершить омовение. Купели оборудуют ведущими к ним деревянными настилами, лапником или сеном, устроят навигацию движения людей, поставят туалеты, теплые раздевалки с халатами и полотенцами.

Территорию мест купания осветят: подсветят воду, купели и православную символику. В министерстве указали на необходимость оборудовать и теплые зоны с горячим питьем и угощением. Не менее важна подготовка дорог, парковочных мест и работа общественного транспорта.

Кроме того, с 15 по 18 января сотрудники МТДИ, МЧС и органов местного самоуправления проверят готовность мест купания на соблюдение мер безопасности, наличие инфраструктуры и транспортного обслуживания.

В топ мест для крещенских купаний в Московской области включили купель на территории собора Воскресения Христова (Главный храм ВС РФ) в Одинцовском городском округе, источник Гремячий ключ в Сергиевом Посаде, купель Саввино-Сторожевского монастыря в Звенигороде, источник Белый Колодец в Зарайске, источник преподобного Давида Серпуховского в селе Талеж городского округа Чехов, купель на реке Истре возле Ново-Иерусалимского монастыря в городском округе Истра, купель (источник святого Николая Чудотворца) в Коломне, купель на набережной озера Сенеж в Солнечногорске, купель у церкви Преображения Господня в селе Радонеж Сергиево-Посадского городского округа, купель у храма «Покров Пресвятой Богородицы» в Дмитровском городском округе, купель в Клинском городском парке культуры и отдыха «Сестрорецкий», Троицкий храм в городском округе Мытищи.

Ознакомиться с местами для крещенских купаний можно найти на портале welcome.mosreg.ru, а также на сайте Министерства благоустройства Подмосковья.