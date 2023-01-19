Подмосковье 19 января 2023, 19:13 Более 217 тысяч человек приняли участие в крещенских купаниях в Подмосковье Пресс-служба Министерства благоустройства Московской области

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Во всех городских округах Московской области завершились мероприятия, связанные с празднованием Крещения. В купаниях приняли участие более 217 тысяч человек, рассказали в Минблагоустройства Подмосковья.

« В этом году для проведения крещенских купаний было подготовлено более 220 специализированных площадок с местами для переодевания, туалетами, навигацией. Всего в купаниях приняло участие свыше 217 тысяч человек, более 111 тысяч из которых окунулись в священную воду», — сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

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Он отметил, что наибольшей популярностью у жителей в этом году пользовалась купель на источнике «Гремячий ключ» в Сергиевом Посаде. Его посетили 40,3 тысячи человек.

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На втором месте — Святой источник Преподобного Давида на территории подворья Вознесенской Давидовой пустыни в городском округе Чехов, здесь побывали 9,7 тысячи жителей. Купель возле Новоиерусалимского монастыря в Истре посетили семь тысяч человек.

Пик посещаемости был зафиксирован после полуночи, когда завершились праздничные богослужения, уточнил министр.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил крещенские купания в Новоиерусалимском монастыре.

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