Более 210 фонтанов заработали в Подмосковье после зимы

В Московской области в субботу впервые после зимы заработали более 210 фонтанов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства региона.

«С сегодняшнего дня в Московской области заработали более 210 фонтанов. Фонтаны являются не только украшением парка, сквера или городской площади, но и важным санитарно-гигиеническим сооружением, содержанию которого уделяется особое внимание», — рассказал министр благоустройства Михаил Хайкин.

В Министерства сельского хозяйства и продовольствия ранее сообщили, что в Серебряных Прудах министр сельского хозяйства Сергей Воскресенский и глава городского округа Олег Павлихин запустили фонтан.

Каждый из фонтанов в Подмосковье проверили перед началом работы. Специалисты очистили чаши, осмотрели инженерные системы, отрегулировали высоту струй. Единым днем для их открытия в этом году выбрали 24 апреля. В прошлом году запуск фонтанов в Московской области состоялся 1 июня. Сезон завершился 1 октября. На зимнее время все сооружения консервируются.