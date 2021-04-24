Фонтан запустили в Серебряных Прудах после зимнего сезона

В Серебряных Прудах министр сельского хозяйства Сергей Воскресенский и глава городского округа Олег Павлихин запустили фонтан. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Перед запуском более 150 сотрудников министерства приняли участие в общеобластном субботнике. Они высадили деревья, убрали мусор, озеленили газоны, установили скамейки и урны. На территории округа были организованы пункты выдачи граблей, метел, лопат, перчаток, мусорных мешков, ведер и других инструментов. Известно, что весь твердый коммунальный мусор, собранный в ходе субботника, будет направлен в комплексы переработки отходов.

Каждый из 228 фонтанов в Подмосковье проверили перед началом работы: очистили чаши, осмотрели инженерные системы, отрегулировали высоту струй. Единым днем для их открытия в этом году выбрали 24 апреля.

В прошлом году запуск фонтанов в Московской области состоялся 1 июня. Сезон завершился 1 октября. Фонтаны на зиму традиционно консервируют, чтобы морозы их не повредили.