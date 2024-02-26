Подмосковье 26 февраля 2024, 18:03 Более 21 тысячи человек посетили лыжни Подмосковья за неделю Пресс-служба Минблаго МО

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Для любителей активного отдыха в Подмосковье обустраивают спортивные площадки и лыжные трассы. В Министерстве благоустройства региона заявили, что только за неделю на лыжнях Московской области покатались более 21,5 тысячи человек.

Многие трассы обустроили по губернаторской программе «Парки в лесу». Рядом с некоторыми из них работают пункты проката лыжного инвентаря и теплые раздевалки.

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Для жителей и гостей региона обустроили трассы в парке «Авангард» в Электростали, в Ольгинском парке в Балашихе, в лесопарке Гальчино в Домодедове и в других округах Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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