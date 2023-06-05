Подмосковье 05 июня 2023, 13:49 Более 200 зон отдыха у воды подготовили в Подмосковье к лету 2023 года Министерство благоустройства Московской области

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Этим летом в Московской области будут работать 203 зоны отдыха у воды, на 88 из них можно будет купаться. Об этом доложил министр благоустройства региона Михаил Хайкин губернатору Андрею Воробьеву.

«У нас достаточно серьезные требования к зонам общественного отдыха такого рода. В обязательном порядке обследуется дно водоемов, берутся пробы воды и песка, досыпается новые песок, проводится уборка территории, а также делается многое другое для комфортного времяпрепровождения и безопасности наших жителей», — сообщил Хайкин.

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После благоустройства открылись зоны отдыха на берегу Живописной бухты в Красногорске, Стахановского озера в Электрогорске и у пруда в лесной части парка «Взлет» в Домодедове.

Также отдыхающие смогут посетить пляжи «Солнечный берег» в Талдоме, карьера Волкуша в Лыткарине, озера Сенеж в Солнечногорске, на водоеме «Западный» в парке «Авангард» в Электростали и другие берега водоемов.

Перед летним сезоном водолазы обследовали дно водных объектов. Особое внимание уделили наличию душевых кабин, кабинок для переодевания и спасательных вышек. Пляжи и берега водоемов очистили от мусора.

Ранее губернатор Андрей Воробьев пообещал, что к осени в Подмосковье появится семь новых лесопарков. По его словам, лес — это место, где люди могут качественно провести свои выходные.

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