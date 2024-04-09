Подмосковье 09 апреля 2024, 12:50 Более 200 вакансий представят на ярмарке трудоустройства в Подмосковье с 10 по 12 апреля Центр занятости Подмосковья

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Ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей» пройдет в Подмосковье с 10 по 12 апреля. Ее организует Центр занятости населения Московской области совместно с женским движением «Единой России» при поддержке Минсоцразвития региона.

Всех желающих найти работу приглашают посетить ярмарку. На мероприятии свои вакансии представят более 200 организаций. Представители компаний также расскажут об условиях работы и ответят на все интересующие вопросы соискателей.

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Узнать о доступных вакансиях и подать заявку на участие в собеседовании можно в период с 10 по 12 апреля, следя за трансляцией на видеоканале Центра занятости населения Московской области.

Очные мероприятия пройдут на шести площадках в Мытищах, Дубне, Раменском, Долгопрудном, Подольске и Ногинске. Всю необходимую дополнительную информацию о проведении ярмарки, а также условиях участия можно найти в Telegram-канале Центра занятости.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной из ключевых задач в регионе. Он также указал на необходимость не допустить снижения прокурорского надзора.

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