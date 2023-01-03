Подмосковье 03 января 2023, 19:18 Более 200 тысяч человек посетили музей-заповедник «Горки Ленинские» в Подмосковье в 2022 году

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Число посетителей музея-заповедника «Горки Ленинские» достигло максимума за постсоветский период в 2022 году. Его гостями стали более 202 тысяч человек, рассказали в Министерстве культуры и туризма Подмосковья.

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Рекордным по количеству посетителей за всю историю музея стал 1970-й — год 100-летия Ленина. Тогда в «Горках Ленинских» побывали почти 216 тысяч человек, уточнили в пресс-службе.

В постсоветский период лучший результат был зафиксирован в 2019 году — около 185 тысяч посетителей.

Музей «Горки Ленинские» стремится стать мультикультурным центром, а не только площадкой показа и сохранения памятников культуры, отметили в пресс-службе. Для гостей музея создано экспериментальное, образовательное, игровое и творческое пространство. Здесь проходят выставки и авторские экскурсии, различные музейные и концертные программы, организуют яркие события — к примеру, «Масленица в Горках» и другие.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил жителей Московской области с Новым годом, отметив, что уходящий год стал непростым временем, но объединившим многих людей.

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