Более 200 подростков трудоустроились по квоте в Подмосковье с начала года

Сегодня подростки стремятся подрабатывать не только во время каникул, но и в течение учебного года, в свободное от учебы время. В Московской области для несовершеннолетних доступно множество вакансий, в том числе и квотируемые рабочие места.

«В 2022 году по квоте трудоустроено 212 подростков. Всего вакантных квотируемых рабочих мест для испытывающих трудности в поиске работы — более 2,6 тысячи, из них в государственных организациях — 827 мест», — сказал председатель Комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

Чтобы можно было устроиться на работу в свободное от учебы время, нужно подать специальное заявление на интернет-портале «Работа в России». Это можно сделать посредством учетной записи на «Госуслугах». Кроме того, в личном кабинете можно при помощи удобной электронной формы создать резюме.

«Стоит иметь ввиду, что при устройстве на работу самостоятельно, заключить трудовой договор подросток может только при достижении им 16 лет. В ином случае потребуется согласие родителей», — пояснил Андрей Голубев.

Кроме портала «Работа в России», молодые люди могут искать вакансии на многих популярных коммерческих онлайн-сервисах. Резюме из Подмосковья разместили более 13 тысяч ребят, больше половины из них указали в пожеланиях неполный рабочий день, чтобы иметь возможность совмещать с учебой. Больше всего несовершеннолетних желают найти работу в Ступино, Талдоме, Пущино.

Во время регистрации сайт предлагает создать резюме через социальные сети, некоторые порталы предлагают задействовать учетную запись на Госуслугах. Подростки интересуются устройством официантами, курьерами, бариста, промоутерами и на множество других вакансий. Некоторые ребята предлагают свои услуги по выгулу собак или по репетиторству для дошкольников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что показатель безработицы в регионе по итогам шести месяцев составил только 0,6%.