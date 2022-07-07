Андрей Воробьев: в Подмосковье очень низкая безработица в 0,6%

Показатель безработицы в Подмосковье по итогам шести месяцев составил только 0,6%, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что этот фактор сказывается на привлекательности региона для новых жителей.

«Очень важный момент, о котором сейчас все говорят, — территория характеризуется еще одним важным показателем. Это безработица. Так вот по итогам шести месяцев безработица у нас очень низкая — 0,6%», — сказал глава Подмосковья.

Губернатор отметил, что люди стараются искать работу по душе и, конечно, есть запрос на высокий уровень заработной платы. Поэтому в регионе обращают внимание на развитие, в том числе, тех областей, которые могут дать жителям те рабочие места, в которых они заинтересованы.

«Люди ищут работу, что называется, по душе, плюс чтобы она была высокооплачиваемой. Поэтому мы заинтересованы в высокотехнологичных инвестициях, которые априори сразу дают компетентным людям хороший доход», — добавил Воробьев.

Глава региона обратил внимание, что Московская область продолжает расти, здесь сдаются новые дома, приезжают новые жители.

В конце мая Воробьев сообщил, что в Подмосковье около 21,5 тысячи человек зарегистрированы как безработные. Это меньше, чем в январе, на 1,6 тысячи человек. Рабочих мест хватает, специалисты востребованы, в том числе в новых компаниях, подчеркнул он.