Более 200 мероприятий пройдет в парках Подмосковья в День физкультурника

Традиционный День физкультурника в этом году в Московской области будет отмечаться 13 августа. Празднование пройдет в формате спортивно-массовых мероприятий по самым популярным дисциплинам: футболу, стритболу, волейболу, шахматам, легкоатлетическим соревнованиям, а также единоборствам.

«В этом году основные мероприятия Дня физкультурника пройдут в подмосковных парках — это главные точки притяжения в муниципалитетах, которые традиционно привлекают большое количество жителей и гостей региона. Состоятся финальные игры спортивно-массового проекта „Кубок парков“, который мы запустили в начале июля. Всего в этот день в парках пройдет более 200 мероприятий», — рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Празднования начнутся с 9 июля. В парках Подмосковья пройдут этапы соревнований по игровым видам спорта. Когда выявят финалистов, определятся самые сильные участники в День физкультурника.

Так, например, в Щелковском городском парке культуры и отдыха празднование Дня физкультурника начнется с массовой пробежки от набережной Юности до площадки перед сценой парка, на которой будут проходить соревнования по кроссфиту. Там же будут организованы площадки со спортивными развлечениями, на которых будут проводиться мастер-классы.

В Мытищах состоится общее массовое мероприятие, в котором состоятся соревнования по пляжному волейболу, пляжному футболу, мастер-классы по петанку, текболу, большому теннису и воркауту.

В Парке Пестовский в Балашихе утро начнется с зарядки с чемпионом и турнира по киберфутболу. Здесь же пройдут показательные выступления каратистов, открытая тренировка по кроссфиту и финальные баталии по настольному теннису и стритболу, а также турнир по самокатному спорту.

Губернатор Андрей Воробьев рассказал о строительстве в Подмосковье еще 34 спортивных объектов— это бассейны, футбольные поля, стадионы и катки.