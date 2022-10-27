Более 200 га леса очистили от мусора в Подмосковья | 360°

Подмосковье 27 октября 2022, 03:55 Более 200 га леса очистили от мусора в Подмосковья Подмосковные леса избавили от 1200 кубометров мусора с начала года Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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С начала текущего года лесничие организовали 335 субботников на территориях лесного фонда. Об этом сообщала пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Зампред правительства Московской области Георгий Филимонов рассказал, что благодаря субботникам от мусора очистили свыше 200 га лесов. За 10 месяцев 2022 года из лесов вывезли 1244,83 кубометра мусора.

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По словам председателя комитета лесного хозяйства региона Олега Баженова, сейчас в области все больше людей стали неравнодушно относится к состоянию леса.

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«На призыв помочь убрать территорию выходят сотрудники муниципальных администраций, учреждений и ведомств, местные жители и даже школьники. Такой большой командой мы привели в надлежащее санитарное состояние 60 гектаров леса», — отметил он.

Согласно данным комитета лесного хозяйства, лидерами по количеству проведенных субботников стали Бородинское лесничество — 85 субботников, Истринское — 32 и Ступинское — 25. В Наро-Фоминском лесничестве провели 24 мероприятия по уборке мусора, а в Сергиево-Посадском — 22.

Ранее участники движения «Молодая гвардия» вместе с лесничими занимались сбором мусора на лесном участке у поселка Горка в Раменском округе. В итоге в порядок привели 6,5 гектара земли.