Подмосковье 27 марта 2024, 11:03 Более 200 дольщиков ЖК «Юбилейный» в Реутове получили ключи от квартир Министерство жилищной политики Московской области

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Дольщики жилого комплекса «Юбилейный» продолжают получать ключи от долгожданных квартир. На данный момент обладателями жилья стали 212 человек. Об этом сообщили в Минжилполитики Московской области.

Напомним, ООО «Перспективные строительные технологии» приступило к возведению жилого комплекса в 2017 году. Квартиры должны были сдать летом 2021 года, однако застройщик не справился с обязательствами.

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Права на дострой ЖК «Юбилейный» передали Фонду защиты прав дольщиков Московской области. Сейчас дом возвели и поставили на кадастровый учет.

Первый этап программы расселения аварийного жилья досрочно завершат в Подмосковье уже в 2024 году. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.

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