Подмосковье 10 января 2023, 21:31 Более 200 долевых объектов построили в Подмосковье в 2022 году

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В 2022 году 221 жилой дом в Подмосковье сдали при содействии участников долевого строительства. Свои квартиры получили более 25 тысяч местных жителей.

«Больше всего жилых домов достроено в городских округах Истра („Сказка“, „Метелица“, „Малая Истра“), Подольск („Каскад парк-2“, „Народный“, „Симферопольский“), Домодедово („Квартал Гальчино“, ЖК „Юсупов Life Park“, ЖК „Кирова 17“), Дмитровский (ЖК „Гавань“ ЖК, „Лесной квартал“), Одинцовский (ЖК „Ликино“, ЖК „Западные ворота столицы“)», — пояснил министр Правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

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В 2023 году планируется сдать более 250 жилых объектов с участием дольщиков.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в регионе продолжается строительство более чем 160 социальных объектов, из которых 64 должны ввести в этом году.