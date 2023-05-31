31 мая 2023, 13:58
Более 200 человек задействовали в учениях по ликвидации аварий на электросетях в Солнечногорске
Учения по ликвидации аварий и угрозы террористического акта на электросетях прошли в Солнечногорске. Участие в них приняли 215 специалистов.
Учения организовала компания «Россети Московский регион». Они прошли около деревни Карпово под руководством заместителя начальника управления — начальника отдела Министерства энергетики Московской области Николая Босых.
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Участие в мероприятии приняли заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Роман Назаров и муниципальный депутат Олеся Тыщенко, представители региональных министерств и филиала акционерного общества Регионального диспетчерского управления энергосистемы Москвы и Московской области, силовики, работники МЧС и коммунальных служб.
Во время штабного заседания отработали координацию действий при пожаре около линии электропередач. По легенде, возгорание привело к отключению подстанций и отсутствию электроэнергии в населенных пунктах округа.
Затем на подстанции в Поварове сотрудники Росгвардии и территориального управления ФСБ провели учения по антитеррористической безопасности.
«В тренировке задействовали порядка 46 бригад — 215 человек. В ходе мероприятия совершенствовались практические навыки диспетчерского, оперативного и дежурного персонала. Отработка по восстановлению электроснабжения потребителей прошла на высочайшем уровне», — рассказал заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Роман Назаров.
Завершились учения демонстрацией спецтехники, которую службы ежедневно используют в работе.
Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах досрочно завершить оба этапа расселения аварийных домов.
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