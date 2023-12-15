Подмосковье 15 декабря 2023, 18:26 Более 200 человек выступили на конкурсе «Таланты и поклонники» в Чехове Unsplash

Читать 360tv в

В Чехове подвели итоги областного конкурса художественной самодеятельности школьников и студентов «Таланты и поклонники». Организатором мероприятия выступило Главное управление МЧС России по Московской области.

На областном этапе конкурса выступили более 200 человек. Это победители зональных туров — сольные исполнители и творческие коллективы из 23 городских округов Подмосковья.

Реклама

Участники соревновались в четырех номинациях: «Театральное искусство», «Хореографическое искусство», «Авторская или бардовская песня», а также «Вокал».

«Участники подготовили номера в соответствии заявленной теме конкурса. Ребята ответственно отнеслись к поставленной задаче и активно поддерживали друг друга», — отметили организаторы.

Сотрудники МЧС подготовили для конкурсантов обширную развлекательную программу с выставкой пожарно-спасательной техники, интерактивными площадками и показательными выступлениями спасателей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах, которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».