Жители Подмосковья начали получать выписку об имуществе в семь раз быстрее | 360°

Подмосковье 19 сентября 2022, 12:36 Поделиться Telegram

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Viber Жители Подмосковья начали получать выписку об имуществе в семь раз быстрее

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Электронный сервис, который позволяет получить выписки из государственных и муниципальных реестров имущества за 24 часа на региональном портале госуслуг Подмосковья, заработал в июле. Более 200 человек воспользовались услугой за это время.

«Работу по переводу региональных и федеральных услуг в цифровой формат мы ведем по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Это делается для того, чтобы наши жители получали нужные справки и документы не выходя из своего офиса или квартиры и в максимально короткие сроки», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова.

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Раньше, чтобы получить выписку об имуществе региона, надо было ждать семь дней. Теперь документ поступает в личный кабинет заявителя в течение суток.

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«Обычно мы принимали более трех тысяч таких заявок за год. Сейчас же, с сокращением сроков предоставления услуги в семь раз, количество заявителей за два месяца увеличилось уже на 30%», — подчеркнула министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Выписки предоставляются на объекты, находящиеся в региональной и муниципальной собственности. При заполнении заявления необходимо указать кадастровый или реестровый номера, местонахождение недвижимости, условный номер или учетный номер дороги. Документ носит информационный характер и не заменяет выписку из Единого государственного реестра недвижимости.

Услуга доступна на региональном портале в разделе «Земля и стройка» — «Исходно-разрешительная документация».

В сентябре губернатор Андрей Воробьев рассказал, какие услуги можно получить в Подмосковье с помощью нового сервиса цифровой подписи «Госключ».

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