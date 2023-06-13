Подмосковье 13 июня 2023, 14:58 Более 20 врачей устроились на работу в Солнечногорске с начала года

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Учреждения здравоохранения в Солнечногорске с начала года приняли на работу 21 врача. Теперь медики могут воспользоваться региональными мерами поддержки.

За последние восемь лет в городском округе Солнечногорск построили четыре новых фельдшерско-акушерских пункта, офис врача общей практики, открыли новую подстанцию скорой помощи. В этом году построят новый фельдшерский пункт в поселке Жуково и еще три отремонтируют. Также капитально отремонтируют центральную поликлинику Солнечногорска. Работать там будут новые специалисты.

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«Губернатор уделяет особое внимание сфере здравоохранения. Положительные изменения происходят как в модернизации системы, так и поддержке врачей», — рассказала главный врач Солнечногорской областной больницы Лариса Борисова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время обращения к жителям сообщил, что регион привлек почти тысячу новых медиков в 2022 году. В качестве мер поддержки врачи могут получить земельные участки, компенсацию за аренду жилья, стать участниками программ «Социальная ипотека», «Земский доктор» и «Приведи друга». Например, в Солнечногорске действует компенсация за оплату проезда для медиков.

«Здоровье, как говорят, — источник счастья. Нам важно иметь современные госпитали, поликлиники, конечно, профессиональных врачей и современное оборудование. Но также очень важно теплое человеческое отношение», — сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

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