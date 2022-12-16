Подмосковье 16 декабря 2022, 20:31 Более 20 уголовных дел возбудили в Подмосковье против браконьеров Замминистра экологии Подмосковья Воронцов рассказал о случаях браконьерства

Читать 360tv в

Организовать охоту на диких зверей в Московской области законными путями вполне возможно, но многие не хотят заниматься оформлением разрешений и охотничьих билетов и становятся браконьерами. Всего с начала года в Подмосковье возбудили 27 уголовных дел о незаконном отстреле зверей. Об этом «360» рассказал заместитель министра экологии и природопользования Московской области Вадим Воронцов.

По его словам, от пуль браконьеров чаще всего погибают лоси, косули и кабаны.

Реклама

«Самый, скажем так, некрасивый вид незаконной деятельности — это охота с автомобилей. Когда в ночное время, тот же лось, реагируя на цвет фар, выходит из леса, а там его уже безжалостно расстреливают, а потом разделывают», — рассказал Воронцов.

Реклама

Заместитель министра отметил, что неделю назад трех таких браконьеров задержали в Можайском городском округе. Воронцов добавил, что охота с транспортных средств и квадроциклов в России запрещена.

Вместо того, чтобы заниматься незаконным отстрелом животных, можно воспользоваться разрешенными способами охоты. В Подмосковье есть закрепленные угодья, где за процессом следят владельцы. Они держат под контролем количество убитых зверей.

Также есть общедоступные охотничьи угодья, но чтобы туда попасть, нужно получить специальный охотничий билет, разрешение и заплатить сбор в министерстве экологии и природопользования Московской области.

В середине октября в Можайском городском округе около деревни Шеляково задержали группу мужчин. В багажнике автомобиля обнаружили ящики с мясом. Выяснилось, что браконьеры застрелили оленя в угодьях Можайского охотхозяйства. Разрешения на убийство животного злоумышленники не получали.