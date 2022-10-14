Уголовное дело возбудили после убийства оленя в Можайском округе | 360°

Подмосковье 14 октября 2022, 17:45 Поделиться Telegram

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Viber Уголовное дело возбудили после убийства оленя в Можайском округе

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В Можайском городском округе зафиксировали очередной факт браконьерства. Его удалось установить после того, как там провели совместную проверку Минэкологии и сотрудников ОВД России. Преступление, как оказалось, совершилось в охотничьих угодьях Можайского охотхозяйства. Там убили оленя.

Поймать браконьеров удалось почти случайно. Неподалеку от деревни Шеляково на дороге остановили машину, в которой ехала мужская компания. Оказалось, что у одного из мужчин был при себе заряженный карабин.

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«При досмотре в багажнике автомобиля были найдены ящики с мясом разделанного самца благородного оленя. Разрешения на добычу у граждан не оказалось. Полицейские задержали браконьеров и отправили внедорожник на штрафную стоянку», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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По факту браконьерства возбудили уголовное дело. По некоторым данным, один из мужчин уже признался в содеянном, уже скоро подозреваемым изберут меру пресечения. В целом ущерб, который они нанесли, оценивается примерно в 210 тысяч рублей.

Как добавил Фирсов, только в июле в Можайском округе уже был такой случай. Инспекторы задержали машину, в которой перевозились незаконно добытые туши косули, а также разделанный лось. Теперь ведется расследование.

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